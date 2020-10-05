العباني: من يتحاور مع «الإخوان» كمن يتفاعل مع الشياطين

أكد محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، أن من يتحاور مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كمن يتفاعل مع الشياطين.

وقال العباني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من يحاور الإخوان المسلمين، كمن يتفاعل مع الشياطين، أماني مفرحة، ونهايات مخزية، فلا سبيل إلا الإغواء، ولا عهد للشياطين”.

وكان العباني قد قال أول أمس السبت: “إن ما يجري بين مليشيات الوفاق من صراع وتقاتل فهو أمر طبيعي جدا، ولا علاقة له بالسياسة والحكم، فهو صراع حول المغانم ومراكز النفوذ، والعائدات المالية المباشرة أو غير المباشرة، وما يتحصلون عليه من مقابل أتعاب من الذين يستخدمونهم، فصراع المليشيات وخاصة في طرابلس هو من أجل الحصول على مزيد من المكاسب المادية والنفوذ”.

وأضاف “سرت والجفرة البوابة الغربية للهلال النفطي، والتي كادت القوات التركية وما استجلبته من مرتزقة سوريين اقتحامهما، لولا استماتة الجيش الوطني الليبي والدعم المصري القوي، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر، فلم يعجز الفكر الإمبريالي عن التقدم بمبادرة سرت والجفرة منزوعة السلاح وإعادة إنتاج النفط وتصديره، لتعويض النفط الإيراني”.

وتابع “تمكن السفير الأمريكي للأسف من إقناع اللاهثين وراء المناصب والسلطة، لجعل بوابة الهلال النفطي الغربية بلا بواب، ليسهل على الأتراك استباحة الهلال النفطي واستغلال الثروات الليبية لتعويض ما يتعرض له اقتصادهم من خسائر وتدني متواصل في سعر الليرة، لعل حل الصراع الليبي يكمن في تفكيك المليشيات ونزع سلاحها، وطرد المستعمر التركي وما يستجلبه من مرتزقة سوريين”.