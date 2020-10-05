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العباني: من يتحاور مع «الإخوان» كمن يتفاعل مع الشياطين

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، أن من يتحاور مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كمن يتفاعل مع الشياطين.

وقال العباني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من يحاور الإخوان المسلمين، كمن يتفاعل مع الشياطين، أماني مفرحة، ونهايات مخزية، فلا سبيل إلا الإغواء، ولا عهد للشياطين”.

وكان العباني قد قال أول أمس السبت: “إن ما يجري بين مليشيات الوفاق من صراع وتقاتل فهو أمر طبيعي جدا، ولا علاقة له بالسياسة والحكم، فهو صراع حول المغانم ومراكز النفوذ، والعائدات المالية المباشرة أو غير المباشرة، وما يتحصلون عليه من مقابل أتعاب من الذين يستخدمونهم، فصراع المليشيات وخاصة في طرابلس هو من أجل الحصول على مزيد من المكاسب المادية والنفوذ”.

وأضاف “سرت والجفرة البوابة الغربية للهلال النفطي، والتي كادت القوات التركية وما استجلبته من مرتزقة سوريين اقتحامهما، لولا استماتة الجيش الوطني الليبي والدعم المصري القوي، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر، فلم يعجز الفكر الإمبريالي عن التقدم بمبادرة سرت والجفرة منزوعة السلاح وإعادة إنتاج النفط وتصديره، لتعويض النفط الإيراني”.

وتابع “تمكن السفير الأمريكي للأسف من إقناع اللاهثين وراء المناصب والسلطة، لجعل بوابة الهلال النفطي الغربية بلا بواب، ليسهل على الأتراك استباحة الهلال النفطي واستغلال الثروات الليبية لتعويض ما يتعرض له اقتصادهم من خسائر وتدني متواصل في سعر الليرة، لعل حل الصراع الليبي يكمن في تفكيك المليشيات ونزع سلاحها، وطرد المستعمر التركي وما يستجلبه من مرتزقة سوريين”.

الوسوم

الإخوان المليشيات محمد العباني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ما يطمئن ان غباوة الاخوان فى كل مكان تقودهم للتهلكة فبرغم قلة حجمهم مثل اليهود فانهم يطمعون فى السيطرة على السلطة والمال بكل الوسائل الشيطانية القذرة واولها اعلام كاذب ودفع رشى ﻻصحاب النفوس المريضة لشراء الولاء لكن العبرة بالنهاية كما ان نهاية اليهود فى اسرائيل محددة فى سورة الاسراء فان نهاية الاخوان فى اسطنبول ارض الميعاد لهم محددة ايضا فى حديثى ابوهريرة عن فتح اسطنبول بلا قتال واقتسام غنائمها !!

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  • هناك فرق كبير بين المسلم الذى يتاجر مع الله ولايشرك به احدا وبين المسلم الذى يتاجر بالدين لتحقيق مكاسب دنيوية مثل الاخوان فما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدون .
    فالفرق بين الاثنين فى المعاملات فالمسلم الحق صادق امين يخشى الله ويحب الخبر للجميع اما الاخوانى فيتنفس الكذب ولا عهد له ولا امان وخائن بطبعه واذا خاصم فجر لان مايهمه ارضاء مرشده الضال ولا يخشى الله ونسى الحساب يوم القيامة اعماه اطماع الدنيا مااغنى عنه ماله وماكسب .
    واول ركن من اركان الاسلام قبل العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج هو شهادة ان لا اله الا الله اى ان يكون عملك خالصا لله وان محمدا رسول الله اى اتباع سنته رحمة للعالمين الصادق الامين والاخوانى بتجاهل هذا الركن الاساسى للاسلام لهذا تراه من المفلسين
    ياتى بصلاة وزكاة وصيام يوم الفيامة ويطرح فى النار لانه سفك الدماء وافسد فى الارض

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