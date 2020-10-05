«دفاع الوفاق» تكلف الشرطة القضائية بتسليم واستلام مقر العدل من «الضمان»

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق «تكليف جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات التسليم والاستلام لمقر وزارة العدل بمنطقة تاجواراء والذي كان مُستغلاً من قبل كتيبة الضمان المُساندة سابقاً».

وأوضحت الوزارة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن القرار «سعياً من وزارة الدفاع وحرصاً من وزيرها المُفوض الدكتور صلاح الدين النمروش بإخلاء المواقع العامة من أي مظاهر مُسلحة».

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وأعلنت كتيبة «الضمان» في تاجوراء، يوم 27 سبتمبر، أن آمرها علي إدريدر، سلم نفسه لقوة «إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية، امتثالًا لتعليمات لنمروش الذي أصدر أمرا بحلها وكتيبة أسود تاجوراء.

وجاء قرار حل كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء على خلفية اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، يوم 24 سبتمبر الماضي، بين الكتيبتين. وأصدر المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، أمرا بحل «الكتيبتين المتنازعتين» وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.

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