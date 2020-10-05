قيادي بميليشيا “أسود تاجوراء” يهدد مليشيا “الضمان” وسنقلب الطاولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توعد القيادي بمليشيا “أسود تاجوراء”، محمد منصور الواعر، عناصر مليشيا “الضمان” بإرسال “جنود” وصفهم بأنهم “أرجل وأشجع وأشرف”، مؤكدًا أنهم إلى زوال لأنهم على باطل.

الواعر خاطب، في مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي ، عناصر مليشيا “الضمان” ممن وصفهم بـأنهم نظيفي الأيدي وغير المتورطين في أعمال مشبوهة من سرقات وابتزازات وليس عليهم قضايا، قائلا “روّح فالقضية أكبر منك، فهم على باطل فهم يطمّعونك”.

وأضاف “بالنسبة للمجرمين والقتلة والمتورطين في أعمال مشبوهة، فأقول لهم سوف يأتي إليكم “جنود” سمعتم عنهم ولم تشاهدوهم من قبل وسوف تجدونهم فوق رأسكم، فنحن “أرجل وأشجع وأشرف” منكم ونقولها في وجوهكم، فأنتم إلى زوال لأنكم على باطل ونحن على حق وأصحاب دم”.

وأبدى الواعر أسفه على أوضاع المنطقة، قائلا “نحن كنا جزءًا من الأزمة وسوف نكون جزءًا من الحل، وسنساند أجهزة الدولة وسنكون سندًا لأهلنا، وسنغير المعادلة ونقلب الطاولة وسنكون على قدر المسؤولية”.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، في وقت سابق من أمس الأحد، عن تأمينها لمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الضمان أو ما تعرف باسم “كتيبة الضمان” بتاجوراء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عملية التأمين التي نفذتها اليوم إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، جاءت بناء على تعليمات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، لافتة إلى أنه من خلال تأمين مقر المؤسسة عثر على عدد من الموقوفين داخلها والذين تم ضبطهم بطرق تعسفية وبدون إجراءات قانونية.

وبَينت أنه تم حصر السجناء بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، ورئيس التفتيش على السجون بمكتب النائب العام، منوهة بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وفتح محاضر للسجناء عن طريق رئيس تفتيش السجون بمكتب النائب العام، والتحفظ عليهم وكذلك المحافظة على الممتلكات الموجودة بالمقر.

وكان شهود عيان، أكدوا سيطرة مليشيا أسود تاجوراء على جميع مقرات مليشيا الضمان، بما فيها المقر الرئيسي بطريق المصانع، بعد انسحاب الأخيرة إلى عين زارة، واللتان صدر قرار بتفكيكهما قبل أيام على خلفية صراع مسلح بينهم في مصراتة.

وأوضح شهود العيان، أن مليشيا أسود تاجوراء تمكنت من التقدم والسيطرة على مقر مليشيا الضمان بعد الاستعانة بمليشيا “البقرة” بقيادة المدعو بشير خلف الله، لافتا إلى أن كل هذه المليشيات تابعة لقوات حكومة الوفاق.

ودارت يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر الماضي، اشتباكات طاحنة بمختلف أشكال وأنواع وأحجام الأسلحة بين مليشيات تاجوراء “الضمان” و”أسود تاجوراءط، أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد.

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