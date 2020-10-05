«التكبالي»: طامعون أثرياء يدفعون الأموال لإشراك مأجورين في «حوار جنيف» للتصويت لهم

أعرب عضو مجلس النواب علي التكبالي، عن ترحيبه باشتراط البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على المشاركين في منتدى جنيف، عدم الحصول على مناصب سياسية مستقبلية في “المجلس الرئاسي”.

غرد “التكبالي” على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الإثنين قائلاً: “نقدر قرار البعثة الأممية بمنع المشاركين في منتدى جينيف من الحصول على منصب، لكن الطامعين الأثرياء يدفعون الأموال لإشراك مأجورين يصوتون لهم” وفق قوله.

أضاف “التكبالي”: “البعثة الأممية في ليبيا تشترط على كل من يود المشاركة في حوار جينيف أن لا يقدم نفسه للحصول على منصب. وعوضكم الله خيراً” وفق تعبيره.

وسبق أن كشف مصدر مقرب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومركز الحوار الإنساني في اتصال هاتفي مع “الساعة 24” عن وضع شرط لاعضاء لجنة الحوار السياسي الذين سيعملون على اختيار المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة.

وحسب ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن البعثة اشترطت على المشاركين في الحوار السياسي في جنيف عدم ترشحهم لأي منصب في الحكومة المقبلة، وخيرتهم بين الانسحاب وترشيح أخرين أو الاستمرار في لجنة الحوار .

وأكدت مصادر متطابقة أن عدد من المشاركين في لجنة الحوار السياسي كانوا يرغبون في ترشيح أسمائهم للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة المزمع تسميتها، غير أن البعثة وضعتهم في موقف محرج وخيرتهم بين الانسحاب أو الاستمرار.