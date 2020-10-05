نائب حزب تركي معارض يكشف: «أنقرة» تتخلص من كبار السن المصابين بـ«كورونا» في السجون بقتلهم

اتهم نائب حزب الشعوب الديمقراطي بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وزير العدل التركي عبد الحميد جول، بالمسؤولية عن «قتل» كبار السن ومرضى فيروس كورونا في السجون التركية، وذلك على خلفية وفاة العديد من المعتقلين المرضى بسبب تعمد إدارات السجون إهمال الحالة الصحية للمعتقلين ورفضها نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضح جرجرلي أوغلو أن النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلهان إشبيلان، المعتقل بالسجون التركية، يتلقى العلاج الآن بأحد المستشفيات بعد فترة من تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال جرجرلي أوغلو الذي يتولى منصب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه طالما استمروا في سجن المرضى وكبار السن، فإن وزير العدل سيكون هو المسؤول عن وفاتهم.

وأضاف جرجرلي أوغلو: «نقل النائب السابق إلهان إشبيلان إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا. هذا الرجل عمره 74 عامًا، وفي الآونة الأخيرة، توفي علي بوجناك في سجن باتنوس عن عمر يناهز الثمانين عامًا. ونعلن بوضوح أن المسؤول عن مقتل هؤلاء هو وزير العدل».

وأكد جرجرلي أوغلو أن إشبيلان ما زال يواصل تلقي العلاج بالمشفى في أنقرة قائلًا: «تستمر حالته في التدهور بشكل خطير. نأمل أن يتم شفاؤه في أسرع وقت ممكن».