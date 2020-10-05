إصابة مسؤول طبي في بنغازي بـ«كورونا»

أعلن مركز بنغازي الطبي أن النائب الثاني لمدير برج الأمل د.وليد العقوري أصيب بفيروس «كورونا المستجد».

وقال المركز في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن «التحاليل الطبية أثبتت اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل». وسجلت بنغازي 35 حالة إصابة جديدة وفق آخر تحديث يومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس «كورونا» المستجد نشر أمس الأحد.

وكشف التحديث الأخير لإحصائيات انتشار الوباء الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مدينة بنغازي هي الأعلى في معدلات الوفيات، السبت، بواقع ست حالات من إجمالي 14 حالة جرى تسجيلها في البلاد.

اقرأ أيضا: 25 إصابة بـ«كورونا» في مراكز العزل بمصراتة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا