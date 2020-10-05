لإحياء “مُخرجات برلين”.. اجتماع حول ليبيا بدعوة ألمانية

يجتمع ممثلو الدول المشاركة في مؤتمر برلين، اليوم الاثنين، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”؛ من أجل بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا؛ وذلك بناءً على طلب من ألمانيا، وبحضور أمانة الأمم المتحدة.

وأوضح نائب مندوب ألمانيا في جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، “غونتر سوتر”، أن اللقاء الذي يعقد في ظل رصد عديد النقاط المشجعة في المشهد الليبي بعد خفوت صوت المدافع وتوقف الحرب التي دامت 14 شهرًا.

وذكر أن الاجتماع يعقد في توقيت حساس مع تزايد وتيرة العملية السياسية من خلال لقاءات دولية إمّا برعاية فردية من قبل دول، أو برعاية أممية من جانب البعثة في ليبيا.

ويسعى اجتماع اليوم، المدفوع من قبل ألمانيا بحضور وزير خارجيتها “هايكو ماس”، إلى إحياء مخرجات مؤتمر برلين؛ خصوصًا أن توصيات المؤتمر قد صارت عبارة عن شعار فقط يتلى في كل بيان وفي كل محفل دون الاهتمام بالتنفيذ.

ويأتي هذا الاجتماع متزامنًا مع لقاء برعاية الخارجية المغربية في مدينة بوزنيقة بين وفدين مختارين من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وسط شكوك كبيرة حول النتائج التي من يمكن أن تصدر، ومدى قدرة المجتمعين على فرضها حال إتمامها خصوًصا أنها تناقش أهم جزئية في اتجاه توحيد المؤسسات وهي “المناصب السيادية”.

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