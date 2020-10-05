«بويصير» يطالب «السراج» بربط الليبيين بـ«التأمين الصحي التركي» ودفع الأموال لحكومة «أردوغان»

دعا محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق”، فائز السراج، رئيس “المجلس الرئاسي” إلى إبرام اتفاق جديد مع تركيا، خلال زيارته لأنقرة.

قال “بويصير”: “طالما هناك وفد حكومى فى أنقرة، وباعتبار أن التعاون بين البلدين سيسمح برفع شرط الحصول على تأشيرة دخول تركية لليبيين منتصف الشهر ، لماذا لا يطرح المهندس فايز على الحكومة التركية، مقابل المشاريع التى ستمنح لها فى ليبيا، فتح الاشتراك الجماعى لليبيين فى التأمين الصحى التركى SGK المخصص للاجانب المقيمين والذى يتطلب سداد مبلغ لا يتعدى 100 دولار شهريا لكل مشترك وزوجته وأطفاله تحت 21 عام مقابل علاج مجانى تماما وادوية مخفضة الثمن ” وفق قوله.

“بويصير” المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “يمكن للحكومة أان تتحمل نصف المبلغ ويتحمل المواطن النصف الاخر بالسعر الرسمى أى سبعين دينار فى الشهر، ويشترط على التأمين الحكومى التركى افتتاح عيادات مشتركة مع التأمين المحلى فى ليبيا، حيث يذهب اليها المشترك اذا مرض او للكشف الدورى فان أمكن علاجه محليا كان بها، وإن اضطروا لنقله الى مستشفى فى تركيا يكون ذلك بدون أى مصاريف على المريض حتى يتم علاجه .. هى يا مهندس فايز: جيب معاك هذا الاتفاق من أنقرة، فالناس الى تبهدلت وفلست من مصاريف العلاج فى حاجه اليه “وفق قوله.