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«بويصير» يطالب «السراج» بربط الليبيين بـ«التأمين الصحي التركي» ودفع الأموال لحكومة «أردوغان»

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق”، فائز السراج، رئيس “المجلس الرئاسي” إلى إبرام اتفاق جديد مع تركيا، خلال زيارته لأنقرة.

قال “بويصير”: “طالما هناك وفد حكومى فى أنقرة، وباعتبار أن التعاون بين البلدين سيسمح برفع شرط الحصول على تأشيرة دخول تركية لليبيين منتصف الشهر ، لماذا لا يطرح المهندس فايز على الحكومة التركية، مقابل المشاريع التى ستمنح لها فى ليبيا، فتح الاشتراك الجماعى لليبيين فى التأمين الصحى التركى SGK المخصص للاجانب المقيمين والذى يتطلب سداد مبلغ لا يتعدى 100 دولار شهريا لكل مشترك وزوجته وأطفاله تحت 21 عام مقابل علاج مجانى تماما وادوية مخفضة الثمن ” وفق قوله.

“بويصير” المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “يمكن للحكومة أان تتحمل نصف المبلغ ويتحمل المواطن النصف الاخر بالسعر الرسمى أى سبعين دينار فى الشهر، ويشترط على التأمين الحكومى التركى افتتاح عيادات مشتركة مع التأمين المحلى فى ليبيا، حيث يذهب اليها المشترك اذا مرض او للكشف الدورى فان أمكن علاجه محليا كان بها، وإن اضطروا لنقله الى مستشفى فى تركيا يكون ذلك بدون أى مصاريف على المريض حتى يتم علاجه  .. هى يا مهندس فايز: جيب معاك هذا الاتفاق من أنقرة، فالناس الى تبهدلت وفلست من مصاريف العلاج فى حاجه اليه “وفق قوله.

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تركيا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هالبغل المدعو بويصير ناقصه ينزل سرواله ويرقد على بطنه للأتراك… هذا كان مادارهاش فعلاً… إتفووووه عليك يا عديم الشرف يا ساقط يا صعلوك

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  • اشترك فيه انت وكلبتك ياحقير اى اشتراك مع محتل تركى نهب اموال المصرف المركزى وارسل نفايات ارهابية ياحقير رحم الله القذافى الذى جعل العلاج بالمجان ياكلب اردوغان الم تقرأ ياحقير يابوالصراصير ان الاتراك هددوا بطرد الجرحى فى الشارع مالم يتم دفع تكاليف العلاج هى الحداية بترمى كتاكيت فالشعب التركى يعانى حاليا من الفقر والمرض

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  • طبعا السيد بويصير بوصفه مقيم في امريكا فهو مطلع علي التقارير التي تقول ان اقتصاد تركيا للهاوية قريبا انشاءالله وبالتالي كلب الصيد القردوغان ستقوم ثورة ضده ويحاول ان ينقذه علي حساب الشعب الليبي…عموما أصلا العلاج فاشل في تركيا بأمتياز سواء الادوية المصنعة في تركيا وهي ليست ذات فعالية ومعروفة لدي الشارع الليبي او علي مستوي الاطباء …الجميع يعرف ان الاتراك اكبر غشاشين في كل شيء بداية من سائق التاكسي الذي يأخذك من المطار الي الفندق والمطعم والمحلات ..كلهم غشاشين بأمتياز…نصيحتك غير مقبولة ياسيد بويصير ..

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