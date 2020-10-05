“جنزور”.. انفجارات عنيفة وسط التجمعات السكنية

أفاق أهالي منطقة “جنزور”، في العاصمة طرابلس، صباح الاثنين، على وقع انفجارات قوية خلّفت أعمدة دخان بدت متصاعدة من داخل الأحياء السكنية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب أصوات الذخيرة والقنابل يرجع إلى انفجار عنيف وقع في مخزن للذخيرة تابع لكتيبة “فرسان جنزور”، وليس اندلاع اشتباكات مسلحة بين كتائب تابعة للوفاق، كما ذكرت بعض الصفحات النشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تصدر الجهات المعنية في طرابلس أي توضيح أو بيان رسمي حول مصدر أصوات الانفجارات التي هزت المنطقة.

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