الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار غرب البلاد

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر أغلب مناطق البلاد برياح جنوبية تكون نشطة السرعة اليوم على مناطق غرب ليبيا؛ تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، فإن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها تتراوح بين 35 و42 درجة مئوية على أغلب مناطق ليبيا، وتتحول الرياح تدريجيًّا إلى شمالية غربية غدًا على أغلب مناطق الشمال الغربي، مع انخفاض ملحوظ في الحرارة بحيث تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

وتكون الأجواء غائمة اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء على مناطق شمال غرب البلاد يتخللها هطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، ومن المتوقع أن يشمل اعتدال الحرارة مناطق شمال شرق البلاد من مساء يوم الأربعاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا