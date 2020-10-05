اليوم.. مؤتمر دولي في ألمانيا حول ليبيا

يعقد في مدينة برلين الألمانية، ظهر اليوم الاثنين، -عبر دائرة الفيديو-، مؤتمر دولي حول الملف الليبي.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الذي يأتي على هامش أعمال الجمعية العامة، لمدة ساعتين، بمشاركة الدول التي شاركت في مؤتمر برلين ودول جوار ليبيا الست، إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل سويسرا وهولندا.

يشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية الألمانية كان قد أوضح أن هدف المؤتمر هو الدفع لتطبيق قرارات مؤتمر برلين، وأضاف أن هناك إشارات إيجابية يجب البناء عليها، خاصة بعد المحادثات التي استضافتها مونترو السويسرية.