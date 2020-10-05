السراج لـ أردوغان: سنواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أيّ طارئ

ليبيا – التقى رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأحد في إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث مستجدّات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك.

الجانبان جددا خلال المحادثات وفقًا للمكتب الإعلامي للسراج التأكيد على الحلّ السياسي للأزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر برلين.

وفي هذا الصدد قال السراج: “في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي فإننا سنواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أيّ طارئ مستفيدين في ذلك من التجارب السابقة”.

وجرى خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين بحث التعاون الأمني والعسكري وبالأخصّ في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية لمسلحي الوفاق من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلّقة بما تم وصفه بـ”مكافحة الإرهاب”، وذلك وفقًا لمذكّرة التفاهم في هذا الشأن، والموقعة بين السراج وأردوغان في شهر نوفمبر 2019.

من ناحية ثانية اتفق الجانبان على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، وإعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصّصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والصحة؛ لإيجاد حلول جذرية للمشاكل في القطاعين بكفاءة وفي زمن قياسي.

وجرت المحادثات ف القصر الرئاسي في إسطنبول وحضرها عن الجانب الليبي كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، ووزير تخطيط الوفاق طاهر الجهيمي، وعضو البرلمان المقاطع عن مصراتة فتحي باشاآغا، ووزير دفاع الوفاق صلاح النمروش، ووزير مالية الوفاق فرج بومطاري، ومستشار السراج للأمن القومي تاج الدين الرزاقي.

وشارك في المحادثات عن الجانب التركي وزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخزينة والمالية براءت ألبيراق، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية سفر طوران.

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