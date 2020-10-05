الثني يطّلع على احتياجات كافّة القطاعات في بلدية طبرق وأبرز المشاكل التي تواجهها

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد سير العمل في بلدية طبرق، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، بحضور وزير الحكم المحلّي الدكتور عادل الزايدي.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة احتياجات كافّة القطاعات في البلدية، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه العمل، وآليات تذليلها.

وناقش المجتمعون المشاريع الخاصّة بالبنية التحتية وسبل تسهيل عمل المشاريع المتعثرة، كما تم بحث المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها في بلدية طبرق وانطلاق عدد منها.

وفي سياق متصل، تمت خلال الاجتماع متابعة سير عمل مركز طبرق الطبّي، ومنح رئيس مجلس الوزراء الإذن للمركز بتوريد عدد من الأجهزة الطبّية التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية