“المسماري” يبحث أوضاع الشبكة في بلدية طبرق

ناقش رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، فخري المسماري، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أوضاع الشبكة الكهربائية داخل بلدية طبرق.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة، مناقشة أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الشركة خصوصًا في فصل الشتاء وسبل حلحلتها، وتوفير أهم المكونات الخاصة بها.

وأكد “المسماري”، توفير كافة النواقص ومعالجة كافة المشاكل لضمان إيصال التيار الكهربائي إلى سكان البلدية والمناطق المجاورة لها، دون انقطاع.

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