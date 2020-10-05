«الهنقاري»: على «بركان الغضب» إسقاط «الرئاسي» وتشكيل «حكومة حرب»

دعا محمد الهنقاري، مليشيات “بركان الغضب” إلى إسقاط “المجلس الرئاسي” وسرعة تشكيل “حكومة حرب” وتولي زمام الأمور في طرابلس والمنطقة الغربية.

“الهنقاري” الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “قبل وقوع الفاس في الراس.. علي رجال بركان الغضب تحمل المسؤولية التاريخية ضابط وجنود وقوات مساندة بالعمل علي استلام زمام السلطة المدنية والعسكرية، بتشكل حكومة حرب، وإنهاء المجلس الرئاسي الذي أصبح منهك وفاشل وتحت سيطرة الأزلام والمخابرات الأجنبية المعادية” وفق قوله.

“الهنقاري” أضاف قائلاً على صفحته بـ”فيسبوك”: “المجلس الرئاسي لن يستطيع مقاومة عدوان المتعطش للسلطة بالدم حفتر وانهاء مهزلة حرب الخدمات في الكهرباء والاقتصاد” وفق قوله.