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«الهنقاري»: على «بركان الغضب» إسقاط «الرئاسي» وتشكيل «حكومة حرب»

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

دعا محمد الهنقاري، مليشيات “بركان الغضب” إلى إسقاط “المجلس الرئاسي” وسرعة تشكيل “حكومة حرب” وتولي زمام الأمور في طرابلس والمنطقة الغربية.

“الهنقاري” الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “قبل وقوع الفاس في الراس.. علي رجال بركان الغضب تحمل المسؤولية التاريخية ضابط وجنود وقوات مساندة بالعمل علي استلام زمام السلطة المدنية والعسكرية، بتشكل حكومة حرب، وإنهاء المجلس الرئاسي الذي أصبح منهك وفاشل وتحت سيطرة الأزلام والمخابرات الأجنبية المعادية” وفق قوله.

“الهنقاري” أضاف قائلاً على صفحته بـ”فيسبوك”: “المجلس الرئاسي لن يستطيع مقاومة عدوان المتعطش للسلطة بالدم حفتر وانهاء مهزلة حرب الخدمات في الكهرباء والاقتصاد” وفق قوله.

 

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا يعيش وسط بيوت الدعارة ويقبض ثمن التحريض على الفتنة لو عندك ذرة رجولة تعالى انت واولادك وحاول تخطى الخط الاحمر فسيدك اردوغان الجبان يعرف بأس الجيش المصرى الذى اعلن رئيسه فى الامم المتحدة ان من يتخطى الخط الاحمر سيتصدى له الجيش المصرى والكل يعرف انه اقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحاول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتوفير الاستقرار فى ليبيا

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