“سيف النصر”: مباحثات “المغرب ومصر” تمهّد الطريق لجنيف

قال مبعوث مجلس النواب لدول المغرب العربي، عبد المجيد سيف النصر، إن المحادثات الأولية السياسية والعسكرية في “بوزنيقة والغردقة” من المتوقع أن تنتهي أواخر أكتوبر أو بداية نوفمبر.

وأضاف “سيف النصر” لوكالة “سبوتنيك”: سيمهد ذلك الطريق للاجتماع النهائي الذي من المقرر انعقاده برعاية البعثة الأممية؛ حيث سيتم الإعلان النهائي عن التوصل للاتفاق بشأن تشكيل المجلس الرئاسي الجديد.

وحول مصير التشكيلات المسلحة في ليبيا؛ ذكر مبعوث مجلس النواب لدول المغرب العربي، أنه سيتم إخضاع كافة التشكيلات لأي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه.

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