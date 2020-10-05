ليبيا.. وفيات كورونا تقترب من حاجز الـ600 حالة

اعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان جديد له، عن تسجيل 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

وفيما يلي تفاصيل البيان:

التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 04 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (211) .

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3356) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1843) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (92) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (865) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (152) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (82) عينة

7.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (80) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (12) عيية

9.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات

10. مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (125) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 2728 ) عينة سالبة

– عدد (628) عينة موجبة ( 388 جديدة + 240 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 216 حالة جديدة

عدد 62 حالة مخالطة

2. بنغازي

عدد 23 حالة جديدة

3.الجفارة

عدد 8 حالة جديدة

4. العجيلات

عدد 2 حالة مخالطة

5.الماية

عدد 8 حالة مخالطة

6.النواحي الأربع

عدد 1 حالة جديدة

7.بني وليد

عدد 1 حالة جديدة

8. غريان

عدد 26 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

9.صبراته

عدد 9 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

10. جنزور

عدد 19 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

11.الزاوية المركز

عدد 18 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

12.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

13.زليتن

عدد 1 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

14.مصراتة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 29 حالة مخالطة

15.غدامس

عدد 3 حالة مخالطة

16.الزاوية الغرب

عدد 1 حالة جديدة

17. الخمس

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

18.الكفرة

عدد 4 حالة جديدة

19.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

20.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

21.الرياينة

عدد 2 حالة مخالطة

22.الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

23.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

24.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

25.قصر الاخيار

عدد 1 حالة جديدة

26.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.المنشية – الجميل

عدد 3 حالة جديدة

28.الجفرة

عدد 6 حالة جديدة

29.سواني بني ادم

عدد 4 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

30.تازربو

عدد 2 حالة جديدة

31.الزنتان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

32.يفرن

عدد 5 حالة جديدة

33.العوينية

عدد 1 حالة جديدة

34.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

35.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

36.زوارة

عدد 53 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 647 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 511 حالة في طرابلس

2.عدد 19 حالة في الماية

3.عدد 18 حالة في غريان

4.عدد 14 حالة في الزاوية المركز

5.عدد 3 حالات في غدامس

6.عدد 34 حالة في الكفرة

7.عدد 5 حالات في مصراته

8. عدد 30 حالة في زليتن

9. عدد 7 حالات في تازربو

10.عدد 6 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 4 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في بنغازي

2.عدد 1 حالة في غريان

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 37437

2.الحالات النشطة : 14765

3. المتعافين : 22076

4. الوفيات : 596

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية