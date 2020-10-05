الشريف: هناك مساعٍ جدّية لنقل الجولة القادمة من الحوار السياسي الليبي من جنيف السويسرية إلى تونس

ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف وجود مساعٍ ومشاورات جدّية تقوم بها عدّة أطراف ليبية لنقل الجولة القادمة من الحوار السياسي الليبي المُزمع عقده خلال الشهر الجاري في جنيف السويسرية إلى تونس.

الشريف وفي تصريحات خاصّة لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الأحد قال إنّ أطرافًا ليبية وطنية تقوم بها من منطلق توسيع منصّات الحوار الليبي وعدم حصرها عند جهة دون غيرها، وذلك من خلال إشراك بقية دول الجوار في الجهود الرامية إلى إيجاد حلٍّ سياسي للأزمة الليبية.

وأضاف أنّ الأطراف المعنية بهذه المساعي تُمثّل كافّة المناطق الليبية وتستهدف من وراء تحرّكّاتها إيجاد توازن من خلال إعطاء دور لتونس، لا سيّما في هذه الفترة التي تشهد حوارات ليبية في مدينة الغردقة المصرية، وأخرى في بلدة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية.

وأشار إلى أنّ اتصالات جرت مع الجانب التونسي الذي أبدى استعداده لاحتضان إحدى المدن التونسية هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي.

الشريف توقّع في هذا السياق أن تكون في جزيرة جربة بحكم قربها الجغرافي لليبيا وكذلك أيضًا لسهولة تأمينها أمنيًا، إلى جانب توفّر بنية تحتية تُؤهّلها لضمان سير جلسات الحوار بعيدًا عن الأضواء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية