بوزنيقة.. جولة ثالثة ليلية في أجواء سرية

في أجواء سرية ومباشرة، بعيدا عن وسائل الأعلام، عكس الجولة السابقة، انعقدت الجلسة الثالثة للحوار الليبي الليبي في بوزنيقة المغربية، ليلة الأحد /الاثنين.

الأجواء حسب كواليس الحوار، جيدة ويسودها توافق بشأن بعض النقط، وهناك نوعا من الخلافات حول نقاط معينة، خاصة ما يتعلق بالبنك المركزي.

الحوار يجري بين ذات الطرفين اللذين حضرا الجولة الأولى من الحوار، بعد ضغط أعضاء وفد مجلس النواب على ضرورة استمرار نفس الأعضاء الذين مثلوا مجلس الدولة في الجولة الاولى، مما أجبر الوفد الجديد لمجلس الدولة على الانسحاب لصالح وفدها في الأول.

يلاحظ في كواليس الحوار، الاكتفاء بـ الوافدين الليبيين، عشر أعضاء، دون حضور أطراف أخرى في مكان انعقاد الحوار أو في محيطه، واكتفى الجانب المغربي بتوفير اللوجستيك وتأمين الطرفين.

أجواء الحوار تكشف عن الكثير من ” المياه جرت تحت الطاولة ما بين الجولتين” مما فوض للطرفين لقاءا دون تأثيرات خارجية، هذه الاستقلالية والحيادية تجعل من الحوار سيد نفسه، وترفع الآمال بالتوصل لتفاهمات حول القضايا المنوطة بالحوار.

على أن الكثيرون يتخوفون من أليات التطبيق على أرض الواقع، خاصة في ظل تجاذبات الأطراف الداخلية، وتغييب أطراف فاعلة داخل المجتمع الليبي من الحوار وبناء تفاهمات حول مرحلة انتقالية تأسيسية بكل معنى الكلمة.