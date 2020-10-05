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«هيبة»: «السراج» أبدع في أمر واحد فقط هو ربطات العنق التركية والاستجمام في فنادق «أنقرة»

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب الباحث الليبي، إبراهيم هيبة، عن خجله من زيارات فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” المتكررة إلى تركيا، وقال: “شئ مخجل أن يكون لسان حال زيارات رئيس المجلس الرئاسي السيد السراج إلي تركيا بشكل  شهري وبشكل دوري هو تركيا ومصالح تركيا تأتي أولاً وفوق كل الإعتبارات الوطنية الليبية”.

أضاف “هيبة” المقيم في الولايات المتحدة، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “التحالف السياسي له منطق مختلف عن منطق الانبطاح السياسي والتضحية بالمصالح الوطنية السياسية والاقتصادية وبكرامة وكبرياء الشعب الليبي.. الشئ الوحيد الذي أبدع فيه السراج هو ربطات العنق التركية الفاخرة والاستجمام في أغلى الفنادق العالمية أما الليبيين فلا بواكي لهم، عجل بالرحيل فرائحتك قد أزكمت أنوف الليبيين”.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في لقاء مغلق داخل قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول.

ومن المقرر، أن يبحث أردوغان، تداعيات استقالة السراج آخر شهر أكتوبر  الجاري، ويأتي اللقاء عقب، أن صرح متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في  تصريحات سابقة خلال لقاء  مع قناة “7” المحلية التركية:”إن المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن يتحول إلى هيكل جديد”.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • السراج مجرد خادم عند اردوغان حيث قال اردوغان فى تونس انه استدعى السراج للتوقيع على الاتفتاقيتين فاردوغان يعتبره بصمجى فقط ليش له اى رأى وان كان اتفاقه غير قابل للتنفيذ لوجود اتفاقيات بين مصر واليونان محمية بقوة عسكرية رادعة عند الخط الاحمر ولا يمكن لاردوغان ان يدخل فى حرب خاسرة هو بدفع بالمرتزقة فقط ويضحى بهم ولا يتحمل خسائر صخمة لجنوده الاتراك على يد الجيش المصرى وهو يعرف جيدا خسائر الجيش العثمانى فى اخر مواجهة فى معركة نصبين حيث سحق الجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا الجيش العثمانى بقيادة حافظ باشا وقتل منه 50000 وغرق 12 الف من الاتراك اثناء الفرار عبر نهر الفرات وغنم الجيش المصرى اسلحة عديدة واستسلم له الاسطول العثمانى !!!

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