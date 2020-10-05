“سرت للنفط”: ترشيح 951 مستخدمًا لوظائف أعلى غير إشرافية

اعتمد رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز، مسعود سليمان موسى، قائمة تتضمن 951 مستخدمًا مرشّحين للنقل لشغل وظائف أعلى غير إشرافية.

واعتمدت هذه الشريحة، التي تنطبق عليها شروط النقل إلى وظائف أعلى غير إشرافية؛ وفقًا للنماذج المعدة من إداراتهم والمصادق عليها من قبل إدارة الموارد البشرية.

وجاء هذا القرار بناءً على الملاك الوظيفي المعتمد لديهم؛ حيثُ أصدر رئيس مجلس الإدارة تعليماته لعضو مجلس الإدارة المالية والموارد البشرية، محمد فنتري، بإتمام كافة الإجراءات ذات الصلة.

وتعدّ هذه الخطوة بمثابة تشجيع ودعم للعناصر الوطنية كما أنها تعتبر دفعًا لعجلة سير العمل إلى الأمام.

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