«فرسان جنزور»: كنا سنتخلص من محتويات مخزن الذخائر لولا انفجاره.. وعناصرنا بخير

انفجر مخزن ذخائر تابع لمليشيات “فرسان جنزور” صباح اليوم الإثنين، على مقربة من مقر “البعثة الأممية” موقعاً خسائر مادية في ممتلكات المواطنين، وفق روايات شهود عيان.

وقالت مليشيا “فرسان جنزور” في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، في بيان: “بالنسبة لانفجار مخزن الذخيرة: عبارة عن مجموعة من مخلفات الحرب التي تم تجميعها وكان سيتم التخلص منها قريباً ولكن قدر الله ما شاء فعل، والمتسبب ماس كهربائي في المخزن المخصص لمخلفات الحرب أدي إلي انفجارها، ونحمد الله علي سلامة أفراد الفرع وسلامة اهلنا في بلدية جنزور” وفق قولهم.

وأفاد القائد الميداني بمليشيا “فرسان جنزور” عادل الحناشي بحدوث انفجار بمخزن ذخيرة تابعة صباح اليوم، وأفاد في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – بأن الانفجار أدى إلى جرح شخص كان بسوق الخضار المجاور لمصنع النسيج سابقاً الذي حدث به الانفجار، وأدى إلى حالة من الهلع في محيط بلدية جنزور.