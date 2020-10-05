طرابلس أكثر المُدن تسجيلاً لإصابات كورونا

سجلت ليبيا 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 388 إصابة جديدة و240 حالة مُخالطة، بحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتصدرت العاصمة طرابلس الحصيلة بعدد 216 حالة جديدة و62 حالة مخالطة، تليها زوارة بعدد 53 حالة مخالطة، بينما جاءت غريان ثالثاً بواقع 26 حالة جديدة و19 حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه إلى تسجيل 647 حالة شفاء جديدة، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جراء الفيروس.

وبهذه الإحصائيات الجديدة ارتفعت حصيلة إصابات كورونا التراكمية في ليبيا إلى 37437 حالة، بينها 14788 حالة نشطة و592 حالة وفاة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 21429 حالة.

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