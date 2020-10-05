تركيا: من المحتمل تحويل المجلس الرئاسي لكيان جديد في ليبيا

أكدت الرئاسة التركية أن المجلس الرئاسي يمكن أن يتحوّل إلى هيكل جديد، مشيرة إلى أن “أنقرة ستواصل العمل مع من ينتخب لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد”

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة “7” المحلية: المباحثات التي جمعت الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من الوارد أن تتطرق إلى تحويل المجلس الرئاسي إلى هيكل آخر.

وأضاف: “السراج” لم ينفصل بعد عن رئاسة الحكومة بل ينوي الاستقالة من منصبه أواخر الشهر الحالي. وأشار إلى عزم “السراج” على تقديم استقالته قد يكون قد جاء كرد فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا.

وكان “أردوغان”، قد استقبل وفدًا رفيعًا من المجلس الرئاسي يتقدمه السراج، أمس الأحد، في قصر “وحيد الدين” بمدينة إسطنبول، في زيارة اتفق خلالها الطرفان على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

ونسّق الطرفان بشأن تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، وإعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والبدء في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا “الكهرباء والصحة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية