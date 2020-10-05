ويليامز: السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا هو وقف القتال

جددت المبعوث الخاص بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، تأكيدها أن “الليبيين يتطلعون إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة”.

وقدرت ويليامز، – في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين، في جنيف – عدد النازحين في ليبيا من جراء الصراع المسلح بحوالي 430 ألفا، مشيرة إلى أن أعداد القتلى والجرحى غير محددة.

وقالت ويليامز “إن مراقبة حقوق الإنسان التي تقوم بها البعثة الأممية للدعم في ليبيا أظهرت انخفاضا في عدد الضحايا المدنيين في ليبيا؛ حيث وثقت البعثة مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا في الفترة بين 19 يونيو و30 سبتمبر”، مشددة على أن السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا هو أن يتوقف القتال وأن يلقي جميع الأطراف أسلحتهم ويلتزموا بالسلام.

ونوهت ويليامز، إلى أن البعثة ما زالت تتلقى تقارير عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي في جميع أماكن الاحتجاز، مطالبة بـ “الإفراج عن آلاف المهاجرين المحتجزين فورا”، و”إغلاق مراكز الاحتجاز التابعة للمجموعات المسلحة ووزارة الداخلية”.