ليبيا الان

إنتاج ليبيا النفطي ارتفع إلى 290 ألف برميل يوميا

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة رويترز اليوم الاثنين عن مصدر ليبي لم تذكر اسمه أن إنتاج ليبيا النفطي زاد 20 ألف برميل يوميا عن مستواه في الأسبوع الماضي ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا مع تنامي الصادرات.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في سبتمبر عن رفع حالة القوة القاهرة عن بعض الموانئ النفطية الأمر الذي أتاح تكثيف الصادرات، خصوصا مع إعادة فتح مرافئ الحريقة والبريقة والزويتينة.

ويشهد قطاع النفط في ليبيا تقدما ملموسا على صعيد إعادة الإنتاج بشكل تدريجي في بعض الموانئ والحقول فيما لا يزال أكبر الحقول النفطية وهو السدرة متوقفاً عن العمل بسبب عدم الحصول من المؤسسة الوطنية للنفط على الموافقة، وبقائه تحت حالة القوة القاهرة بسبب وجود مسلحين، وكذلك ما يزال حقل الشرارة وهو أكبر الحقول النفطية متوقفا عن العمل لنفس السبب، وكان مصدر خاص لقناة 218 قال إن فريق خبراء أمني كلفته ريبسول زار الشرارة لتقييم وضعه الأمني مبيناً أنه بعث تقريرا لمؤسسة النفط لغرض التقييم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك