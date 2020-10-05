رئيس أركان قوات «الوفاق» يبحث تفعيل المؤسسات العسكرية في بني وليد

بحث رئيس أركان قوات حكومة الوفاق، الفريق أول ركن محمد الحداد، إعادة تفعيل المؤسسات العسكرية في بني وليد.

جاء ذلك خلال زيارته المدينة اليوم الإثنين، حيث التقى عددًا من عناصر قوات حكومة الوفاق هناك، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 7 سبتمبر الماضي، نصب القائد الأعلى للجيش ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الحداد رئيسًا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أُقيمت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بعدما صدر أمر التكليف في 29 أغسطس الماضي.

وبعدها شهد الحداد عددًا من المناورات التي نفذتها قوات حكومة الوفاق، كما اجتمع في 13 سبتمبر بقادة غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا