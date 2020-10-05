انفجار في مخزن للذخائر جنزور

قال سكان في جنزور اتصلت بهم«بوابة الوسط» إنهم سمعوا دوي انفجار في المنطقة صباح اليوم الإثنين، تبين وفق مصادر محلية متطابقة، إنه وقع بمخزن للذخائر، يتبع كتيبة «فرسان جنزور».

وأرجعت الكتيبة المذكورة سبب الحادث إلى انفجار «مخلفات حرب» في مخزن للذخيرة جراء «ماس كهربائي»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتداولت صفحات على مواقع التواصل صورا وفيديو للانفجار، يظهر تصاعد عمود دخان ضخم في السماء بموقع الحادث، فيما انطلقت قذائف وذخائر أخرى بشكل عشوائي من المكان. واستغرب معلقون على صفحات التوصل الاجتماعي الليبية وجود مخزن للذخيرة قرب أحياء سكنية، وحدوث تماس كهربائي، في وقت تعاني فيه المنطقة وغيرها انقطاعا طويلا ومستمرا للتيار الكهربائي. وشاركت إحدى الصفحات صورة قذيفة سقطت في فناء إحدى العمارات المجاورة لمسجد عمر بن عبد العزيز في جنزور.

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