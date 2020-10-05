سياسي ألماني: على أوروبا الاستعداد لمهمة حفظ السلام في ليبيا

أكد خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر الألماني، ألكسندر غراف لامبسدورف، أن هناك ضرورة لاستعداد أوروبا لمهمة لحفظ السلام تحت قيادة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال لامبسدورف، في تصريحات له: “على ألمانيا والاتحاد الأوروبي العمل على إنهاء تدخل روسيا وتركيا في الصراع، والالتزام بقرارات برلين، كما يجب وضع فرض عقوبات في الاعتبار عند انتهاك الحظر المفروض على تصدير أسلحة إلى ليبيا”.

وأضاف “لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي في ليبيا إلا إذا بدأت عملية سلام شاملة ومضمونة سياسياً وعسكرياً. لذلك يجب أن تستعد أوروبا أيضاً للمشاركة في عملية سلام تحت قيادة الأمم المتحدة، إذا طلبت منا ذلك”.

وتابع “هناك حاجة ماسة إلى مؤتمر متابعة، لأن قمة برلين حول ليبيا لم تسفر حتى الآن عن نتائج موثوقة. بل إن الوضع في ليبيا ساء”.

ويجتمع دبلوماسيون اليوم الاثنين لمتابعة رقمية لمؤتمر برلين الذي عقد هذا العام حول ليبيا، من المقرر أن يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس.

وسيلتقي ممثلو 16 دولة ومنظمة دولية شاركت في القمة بالعاصمة الألمانية في يناير الماضي، في محاولة جديدة لوضع ليبيا على الطريق نحو السلام.