السوق الموازية: تراجع الدولار أمام الدينار واستقرار اليورو والاسترليني

تراجع الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الإثنين، فيما استقرت أسعار صرف العملتين الأوروبية والبريطانية.

فقد خسر الدولار ثمانية قروش لينخفض إلى 6.05 دينار اليوم مقابل 5.13 دينار، آخر سعر سجله أمس الأحد، حسب صفحات معنية بمتابعة السوق.

في حين لم تشهد العملتان الأوروبية والبريطانية أي تغيير اليوم، إذ استقر اليورو عند 7 دينارات، والجنيه الاسترليني 7.70 دينار.

كذلك استقرت أسعار كل من العملتين التركية والتونسية، لتبقى الليرة دون تغيير عند مستوى 0.77 دينار، والدينار التونسي عند 2.19 دينار.

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