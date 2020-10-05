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ستيفاني ويليامز: الأوضاع الحقوقية في ليبيا تشهد تحسّنًا

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبرت القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفانى ويليامز، أن مراقبة حقوق الإنسان التي تنفذها البعثة الأممية للدعم في ليبيا كشفت عن تراجع ملحوظ في معدل الضحايا المدنيين في ليبيا.

ورأت “ويليامز” أن العديد من الخطوات الإيجابية يمكن رصدها بوضوح على الأرض داخل ليبيا منذ يونيو الماضي؛ مستشهدة على ذلك بعملية السلام وتخفيف حدة التوترات.

وخلال الكلمة التي أدلت بها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، أشارت إلى أن البعثة سجلت مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيًا في الفترة بين 19 يونيو و30 سبتمبر، لافتة إلى أنه لا بديل في سياق حماية المدنيين في ليبيا عن وضع نهاية لعمليات القتال وأن يبادر كل طرف بإلقاء السلاح والالتزام بقيم السلام والتعايش.

وحذرت “ويليامز” من أن تفشي فيروس “كورونا” ينذر بخطر وشيك، حيث قد تفلت الأمور وتخرج عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى محدودية الوصول إلى الاختبارات والرعاية الصحية وتدهور مستوى مؤسسات القطاع الصحي بعد أكثر من تسع سنوات من الصراع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لم نرى في ليبيا إلا عبدة الشيطان حراس الهيكل يحكمون …؟؟
    المخطط الرسمي الاحداث في الشرق الاوسط هي المخابرات الالمانية عراب الفتن والارهاب ومقر عبدة الشيطان الاصلى وكل مايحدث في ليبيا بخطط المانية واسرائيلية وتنفيذ امريكي اوروبي عبر عبيدهم من حكومة الملك والقذافي وجميع الشياطين المتحاورين في المغرب هم من حراس الهيكل وعبدة شيطان المنتشرين على كافة قطاعات الدولة الليبية ولن تكون هناك قوة خارج هؤلاء الشياطين التابعين لحراس المعبد المتواجدين في الفاتيكان فكل هؤلاء ليسوا مسلمين بل عبدة شيطان وتأتي إليهم الاوامر من الفاتيكان مقر الشيطان (حراس الهيكل) لماذا يقوم حراس الهيكل بحرق القمامة وقطع الكهرباء ومنع الاذان وصلاة الجماعة بالمساجد ..؟؟.
    1- قطع الكهرباء تحقق أنجازات لشيطان والجن وهي :
    – الظلمة لسيطرة الجن والشياطين على البشر .
    – منع الأذان لتمكين الجن والشياطين من الانتشار داخل المدن .
    – الاكثار من معتنقي ديانة الشيطان .
    – منع ذكر الله بين البشر بسبب القلق والضيق .
    2- قطع السيولة تحقق أنجازات لشيطان والجن وهي :
    – انتشار السحر .
    – انتشار الفحشاء والفجور والدعارة .
    – انتشار السرقة والنهب والسطو .
    – انتشار القتل والذبح .
    – انتشار نهب الدولة وتهريب اموالها .
    – انتشار التهريب والهجرة الغير شرعية .
    3- قطع الخدمات تحقق أنجازات لشيطان والجن وهي :
    – انتشار الشحاتين والفقراء.
    – تشوية سمعة الاسلام والمسلمين .
    – انتشار الحروب تخريب الدول.
    – انتشار بيع الاعضاء البشرية .
    – انتشار الكفر بالله وانبياء الله .
    جميع حكومات ليبيا هم حراس الهيكل اصحاب ديانة الشيطان الذي منهم العارف النايض وجميع حكومات ليبيا هم عبدة الشيطان من أيام احتلال فرسان مالطا حتى يومنا هذا يحكموا في ليبيا … جميع الموجودين في المشهد السياسي الليبي من 1951م حتى 2021 هم من عبدة الشيطان بمافيهم التنظيمات الدينية الشيطانية أمثال السلفيين عبدة شيطان – الاخوان عبدة شيطان – القاعدة عبدة شيطان- المقاتلة عبدة شيطان – داعش عبدة شيطان لديهم يشتركون فيه مع الشيطان هو محاربة الله ورسوله ومساعدة الشيطان في ادخال البشر لنار جنهم من خلال تكريهم في دين الله وترغيبهم في دين الشيطان لعنة الله عليه ولعنة الله عليهم … عقيلة صالح وحفتر والثني والسراج وامعتيق وسيف الاسلام واحمد قذاف الدم وغوقة ودوغة وابراهيم الفلاح وجيوشهم جيوش الشيطان وحكوماتهم حكومات شيطانية جميع هذه الاشكال القذرة هم عبدة شيطان ليس لهم دين الا دين إبليس لعنة الله عليه وعليهم … فحرق القمامة نوع من السحر وقطع الكهرباء نوع السحر وقطع السيولة لتعم شريعة الشيطان الان الشيطاع يامركم بالقحشاء والفقر … هذه الديانة الشيطانية تحكم في جميع بلدان المسلمين بمافيهم السعودية وإيران مقرات عبدة الشيطان السرية ومعهم تركيا وقطر تخصصهم قتل المسلمين فقط لكي يرضى عنهم إبليس .

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