ستيفاني ويليامز: الأوضاع الحقوقية في ليبيا تشهد تحسّنًا

اعتبرت القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفانى ويليامز، أن مراقبة حقوق الإنسان التي تنفذها البعثة الأممية للدعم في ليبيا كشفت عن تراجع ملحوظ في معدل الضحايا المدنيين في ليبيا.

ورأت “ويليامز” أن العديد من الخطوات الإيجابية يمكن رصدها بوضوح على الأرض داخل ليبيا منذ يونيو الماضي؛ مستشهدة على ذلك بعملية السلام وتخفيف حدة التوترات.

وخلال الكلمة التي أدلت بها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، أشارت إلى أن البعثة سجلت مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيًا في الفترة بين 19 يونيو و30 سبتمبر، لافتة إلى أنه لا بديل في سياق حماية المدنيين في ليبيا عن وضع نهاية لعمليات القتال وأن يبادر كل طرف بإلقاء السلاح والالتزام بقيم السلام والتعايش.

وحذرت “ويليامز” من أن تفشي فيروس “كورونا” ينذر بخطر وشيك، حيث قد تفلت الأمور وتخرج عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى محدودية الوصول إلى الاختبارات والرعاية الصحية وتدهور مستوى مؤسسات القطاع الصحي بعد أكثر من تسع سنوات من الصراع.

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