استمرار أزمة نفاد مواد تشغيل جهاز الكشف عن «كورونا» في مختبر أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا»، أجدابيا، استمرار أزمة نفاد مواد تشغيل جهاز الـ«PCR» الخاص بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد» بالمختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع أجدابيا.

وأشارت اللجنة إلى أن الأمر أدى إلى تراكم الحالات اليومية غير المكتشفة، موضحة أن معدل الحالات في أجدابيا يتراح بين 10 و15 إصابة يوميًّا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكدت أن الوضع أسوأ بكثير في انعدام مواد التشغيل، ما يجعل اللجنة على غير دراية بالوضع الوبائي المحلي، وعدم إمكانية تتبع معدل الانتشار.

وناشدت الجهات القادرة توفير مشغلات المختبر المرجي للمدينة بأسرع وقت ممكن لتدارك الوضع، لافتة إلى أن المعدل اليومي لحالات الاشتباه المكتشفة بالتحليل السريع «Rapid Test»، تفوق 100 حالة، ولا يتأكد منها إلا بتحليل «PCR».

يذكر أن اللجنة أعلنت يوم الخميس الماضي، توقف كشف المسحة الأنفية، وذلك لنفاد محاليل تشغيل جهاز الكشف عن الفيروس.

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