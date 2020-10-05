الحوار الليبي الليبي… بداية للحل أم إطالة لعمر الأزمة؟

تناقش الحلقة آخر التطورات على خط الأزمة الليبية، مع بدء اجتماع بين ممثلين عن الدول المشاركة في مؤتمر برلين، بطلب من ألمانيا، وبحضور أمانة الأمم المتحدة، لبحث مستجدات الأزمة، وتواصل الجولة الثانية من المفاوضات الليبية في المغرب، على ملف المناصب السيادية، من بوابة الاتفاق على ضوابط تقنية وقانونية وسياسية وإدارية، لشغل هذه المناصب.

والمناصب السيادية المتنازع عليها والمنقسمة بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ومجلس نواب طبرق هي: محافظ البنك المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، ومكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

المختص بالشأن الليبي، أبو القاسم الربو، اعتبر أنه رغم تمحور المفاوضات حول المحاصصة، إلا أن ثمة أمل في أن تؤدي إلى تقدم في العملية السياسية.

الربو، وفي مقابلة عبر “بانوراما”، أكد أن الحل يبقى في إجراء إنتخابات نيابية ورئاسية، رغم أن الظروف- والكلام له- تمنع حصول ذلك.

كما أشار إلى مصلحة للإدارة الأمريكية في التوصل إلى إنجاز في المف الليبي، للإستفادة من ذلك في الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني