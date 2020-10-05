عضو بـ«مجلس الدولة»: أنجزنا في «بوزنيقة» 80% من مشاورات توزيع المناصب السيادية

نقلت وكالة الأناضول التركية عن عضو بمجلس الدولة الاستشاري، قوله: “إن أطراف الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، أنجزوا 80 بالمئة من مشاورات المناصب القيادية والسيادية في البلاد”.

أضاف “العضو” الذي لم تكشف الوكالة التركية عن اسمه، كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن “وفدي مجلس الدولة، ومجلس النواب سيبعثان رسالة إيجابية بشأن تفاهمات المغرب إلى المجتمعين في مؤتمر برلين 2” وفق قوله.

وتابع أن: “الرسالة ستطالب المجتمع الدولي بدعم جهود المغرب في تسوية الأزمة الليبية”. على حد تعبيره.

ويعقد اليوم الإثنين، “مؤتمر برلين2″، عبر تقنية التواصل المرئي، برعاية ألمانيا والأمم المتحدة، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والإقليمية نفسها التي حضرت مؤتمر برلين، في 19 يناير الماضي، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

والسبت، قال نائب مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة غونتر سوتر، في تصريح لتلفزيون دويتشه فيله: “نأمل أن نتوصل الإثنين إلى وقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011”. وفق قوله.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، استضافت مدينة بوزنيقة المغربية جولة ثانية من الحوار وكانت الجولة الأولى من الحوار الليبي قد انعقدت بين 6 و10 سبتمبر الماضي.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.