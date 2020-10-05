ليبيا الان

“إصلاحات 2018”.. عامان من الدوران في حلقة مفرغة

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

قرابة العامين مرا على إقرار الرئاسي حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي ضمت أحد عشر بندا، أهمها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية بنسبة 183% قبل أن يعود المجلس الرئاسي في يوليو الماضي ويخفضها إلى 163%، وتخصيص نسبة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي للتقليل من حجم الدين العام، وتشكيل لجنة لمتابعة النتائج المترتبة على قرار فرض الرسوم، بالإضافة إلى رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة والسماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالطرق المتاحة، وحل مشكلة السيولة، إلا أن هذه الإصلاحات لم تغير من الواقع شيئا.

فاليوم وبعد مرور قرابة العامين لم تحدث الإصلاحات الاقتصادية أي أثر في الاقتصاد الليبي حتى اللحظة، باستثناء ارتفاع بسيط في قيمة الدينار أمام الدولار في السوق السوداء إذ كان تداول الدولار في السوق السوداء قبل ساعات من الإصلاحات بـ 6.75 دينارا ليتم تداوله بعد فترة بسيطة من الإصلاحات بـ4 دنانير و25 قرشا، لكنه عاد وارتفع ليتم تداوله اليوم بحدود الـ6 دنانير، إضافة إلى أن مشكلة السيولة النقدية لم تحل وما زالت المصارف تعاني شحا كبيرا في مسألة توفر النقد.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون أن هذه الإصلاحات لم تؤت أكلها، إذ وصفها البعض بالفاشلة، فيما يرى آخرون أن أثر الإصلاحات ضعيف، وسط أزمة مالية واقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات هبطت بالمستوى المعيشي للمواطن الذي فقد ثقته بالأجسام السياسية الفاعلة والمخولة باتخاذ القرارات وتحديد المصير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ضروري يكون هناك محاسبة مالية لكل من القطاع الخاص والتشاركيات والاستيرادات الغير معنية بالاقتصاد العام ومراجعة ملفات القطاع العام وتحسين ادارته وتطهيرها ـ ومعرفة كيفية توزيع المهام ـوتوزيع الانتاج وتسويقه فالداخل الليبي قبل تصديره للخارج ز. كيف المواطن محتاج لمعاش وضمان إجتماعي وانت تصدر في جهده للخارج ..؟!!!

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  • لايمكن ان تقيم أي دولة اقتصادها الوطني باعتمادها على طرق غير مشروعة ـ او على سوق سوداء وتجار أزمات غير موضوعين تحت رقابة الأمن ـ هذه عملية فاشلة وترهق العمل الاقتصادي الوطني ولا توفر الخدمات للمواطنين كان اي ادارة تستلم ميزانية مخصصة للاصلاح ترقد عليها والا تحولها لاحزابهم ـ …..!!!!!!
    يوجد أسر شهداء وضحايا قصف ايتام وارامل الضمان والتأمين العام !!
    كيف يمكن لتاجر سوق سوداء ان لايكون في قفص العدالة والمحاسبة القانونية ..!!!
    وكيف يمكن لبنك يعطي اعتمادات لسوق سوداء ويصبح بدون عملة نقدية ؟؟!!!
    اذا ضروري اقفال السوق السوداء ومعرفة الجناة ـ ودعم القطاع القانوني في التخصصات العامة الخدمية لمصلحة الادارة والمواطن .

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