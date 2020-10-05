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تنظيم الإخوان.. محاولات مستميتة للبقاء بالمشهد الليبي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

يعتمد تنظيم الإخوان الإرهابي على بقائه لاعبا في الساحة الليبية على الفوضى الأمنية والارتباك والانشقاق السياسي وانتشار السلاح والميليشيات وضعف الدولة والفساد المالي، فهذه العوامل هي الوسط الحيوي لحياة التنظيم ونموه، وبالتالي الحفاظ على بقائه لأطول فترة ممكنة.

ويرى مراقبون أن حالة من الهلع تصيب هذا التنظيم وميليشياته كلما لاحت حلول لأزمة البلاد الغارقة في الفوضى منذ عام 2011.

ويعبر هذا الهلع عن نفسه في شكل تدبير عمليات إرهابية وإحداث فوضى وإعادة تمركز لعناصره قرب المنشآت الحيوية، إضافة الى محاولات ضرب المسارات التفاوضية أو تشتيتها.

رسائل ضمنية

وشهدت العاصمة طرابلس، صباح الاثنين، انفجارا ضخما في مخزن للذخيرة تتخذه إحدى المجموعات المسلحة مقرا لها في حي سيدي عبد الجليل بمنطقة جنزور غرب المدينة، وذلك بالقرب من مقر البعثة الأممية، التي لا تبعد سوى أمتار قليلة من موقع الانفجار.

ويرى المراقبون أن التفجير يأتي في إطار الرسائل الضمنية من تنظيم الإخوان الإرهابي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الثاني في برلين، والذي تنظمه ألمانيا وترعاه الأمم المتحدة للتأكيد على الحلول والأطر الدولية التي تقضي بضرورة تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وحظر مدها بالسلاح التركي، وهو ما أقره مؤتمر برلين الأول في يناير 2020، وأكدته المبادرة المصرية في يونيو من العام نفسه.

ويعتبر الإخوان أن مخرجات هذه المؤتمرات الدولية تضييقا على مشروعهم في ليبيا، لذلك تعلن الميليشيات عن وجودها مع توقعات بعمليات إرهابية أخرى.

العودة إلى الصفر

ومن بين ما أشار إليه المراقبون من خطوات لإعاقة الوصول إلى حلول للأزمة الليبية، هو محاولة التنظيم الإرهابي القفز وتجاوز كل الاتفاقات الدولية والإقليمية وحتى الليبية السابقة، لإعادة المسارات إلى المربع رقم صفر، بدعوى الحفاظ على الثورة، وذلك في حال لم يكن لهم دور في المسارات اللاحقة.

واليوم الاثنين دعا الإخواني، محمد الهنقاري، إلى تشكيل حكومة حرب وإنهاء حكم المجلس الرئاسي، وكتب على صفحته بموقع “فيسبوك”: “علي رجال (بركان الغضب) تحمل المسؤولية التاريخية ضابطا وجنودا وقوات مساندة، بالعمل على استلام زمام السلطة المدنية والعسكرية بتشكل حكومة (حرب) وإنهاء المجلس الرئاسي الذي أصبح منهكا وفاشلا ويقع تحت سيطرة الأزلام والمخابرات الأجنبية المعادية”.

ترتيب الأوراق بالدوحة وأنقرة 

ويشير المراقبون الى أنه مع اقتراب ساعات الحسم الدولي للأزمة في ليبيا، تنتاب التنظيم حالة هستيرية ويفزع قياداته إلى حواضنهم الخارجية في أنقرة والدوحة، وبالتوازي مع ذلك يحركون أدواتهم التخريبية وعناصر ميليشياتهم داخل البلاد لفرض وجودهم وحصولهم على مقعد فيما يجري من ترتيبات.

وكانت مصادر أمنية ليبية كشفت، أن الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بـ”مجلس الدولة” الاستشاري في طرابلس، أجرى محادثة هاتفية مطولة، مساء الأحد، مع أمير قطر تميم بن حمد.

وتناولت المكالمة مستقبل التنظيم الإرهابي وطرق الضغط على مؤتمر “برلين 2” للحفاظ على مكاسب التنظيم وأدواته المليشياوية في الداخل الليبي.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال جاء تحسبا لصدور قرارات دولية جديدة تقضي بحل الميليشيات وحظر السلاح وتثبيت وقف إطلاق النار، وهي أبرز الموضوعات المطروحة على مائدة المجتمعين، في ظل غياب قطر بعد استبعادها من مسارات الحل الدولي للأزمة في مؤتمر برلين السابق يناير 2020، مع بقاء تركيا ممثلا لمصالح إخوان ليبيا في المؤتمر الدولي.

وبالتوازي مع الاتصال الإخواني مع الممول القطري، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، في أنقرة في زيارة فسرها المراقبون بأنها رسالة تركية للمؤتمر تفيد باستمرار دعمه للسراج وبقاء أردوغان مرشدا للتنظيم الإرهابي.

محاولات إخوانية 

ويقول الدكتور عبد المنعم اليسير، عضو المؤتمر الوطني السابق، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الليبي العام (2012 – 2014)، إن جماعة الإخوان الإرهابية حققت مكاسب الفترة الماضية تحاول الحفاظ عليها أو بعضها بشتى الطرق.

وأضاف اليسير في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الفوضى الأمنية في غرب ليبيا تسمح للتنظيم الإرهابي بالمناورة والضغط بتحريك ميليشياتها بأريحية والقيام بعمليات إرهابية وتفجيرات متكررة.

وأشار إلى أن أكبر مصيبة تعاني منها ليبيا هي سيطرة جماعة الإخوان التي اجتهدت قدر وسعها لعرقلة تمكين القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية وساهمت بقوة في تفتيت ما كان متبقيا من أجهزة أمنية، لأنها تعلم أن الاستقرار سيضعها أمام المساءلة على جرائمها السابقة.

وفي السياق ذاته، يقول عضو البرلمان الليبي الدكتور علي التكبالي، إن التنظيم الإرهابي حاول مؤخرا عبر بعض عناصره رشوة بعض الموظفين بالبعثة الأممية، لتمكينهم من حضور مؤتمر جنيف، في محاولة منهم للحصول على بعض المناصب.

وأشار التكبالي إلى استئثار جماعة الإخوان بالمناصب وإبعادها كل من ينافسها عن المشهد، مدللا على ذلك بطرد جميع من هم لا ينتمون إليها من المجلس الأعلى للدولة، ليظلوا هم المسيطرين عليه.

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قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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تعليقات

  • من حسن الحظ عباوة الاخوان فهم تربوا على السمع والطاعة العمياء ولهذ تجد الاخوانى مجرد بغبغان يردد اى اكاذيب غير منطقية لو شغل مخه اصلا وكل معاملات الاخوان مخالفة للثوابت الاسلامية ومشتقة من صفات اليهود والمنافقين من حيث العنصرية والكذب والسعى للسيطرة على السلطة والمال باى ثمن حتى لو تحالفوا مع الشيطان ولكن فى النهاية يخسروا كل شئ فهم منفرون لمن يتعامل معهم فرغم انه قلة من حثالة المجتمع الا انهم يسيطرون مثل اليهود على السلطة والمال ولكن الان الشمس تغرب على الاخوان فى كل مكان رغم اننا فى اخر الزمان حيث يخون الامين ويصدق الوضيع ويتكلم الريوبضة التافه فى امور الناس والاخوان فى حد ذاتهم احقر من الصراصير ويمكن سحقهم بسهولة ولكن دعم اعداء الاسلام لهم بعد ان وجدوا ضالتهم فيهم لتشويه الاسلام ويقولوا لاتباعهم انظروا الى هؤلاء يتنفسون الكذب ويسفكون الدماء ويفسدون فى الارض وهذا هو الاسلام احمدو ربنا انكم لستم منهم مع انه لو عرف غير المسلمين سماحة الاسلام لدخلوا فى دين الله افواجا ولداسوا باقدامهم على الاخوان المفسدين شر خلق الله

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  • الفكر الاخوانى الضال يخالف الثوابت الاسلامية وبادلة قطعية تجد ان معاملات الاخوان اقرب لليهود وعكس معاملات المسلمين فلا يوجد شئ فى الاسلام اسمه حزب اسلامى فى مجتمع اسلامى تدعى عصابة انها تمثل الاسلام وهى ابعد الناس عنه فرسول الله كان معروف بالصادق الامين قبل ان يبعث رسولا فكيف يفترى الاخوان على سيد الخلق ويقولوا الرسول قدوتنا معاذ الله ان يكون حبيبنا وحبيب الرحمن قدوة لهؤلاء المنافقين الخوارج الذين وصفهم بانهم شر خلق الله وامر بقتلهم رغم انهم يتفوقون فى العبادات عن الجميع
    قال الله تعالى: مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا [الكهف: 17].
    إنه إذا انغلقت القلوب عن سماع صوت الحق، وحجبت العقول عن الحوار والمناقشة لم يبق إلا تحكيم أمر الله عز وجل فيهم برد بغيهم إذ هم أعرضوا عما تقدم، لذلك قال علي رضي الله عنه للخوارج: “ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا”.
    فلما بدأ الخوارج باستعراض المسلمين وقتلهم كان لابد من حفظ أمن البلاد، وإقامة حدود الله، فسار علي رضي الله عنه والصحابة الفضلاء معه لقتال الخوارج.
    لقد وردت نصوص نبوية عديدة، تحض على قتال الخوارج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) (1) ، ويقول: ((قتالهم حق على كل مسلم)) (2) ، ويبين عليه الصلاة والسلام أجر من يقاتلهم فيقول: ((فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)) (3) .
    كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن علياً رضي الله عنه سيلي هذا الأمر، يقول علي بن أبي طالب: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقال: ((كيف أنت وقوم كذا وكذا (4) ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ثم أشار بيده فقال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم… الحديث)) (5) .
    ولكن كانت النصوص صريحة بوجوب قتال الخوارج. اتفقت كلمة الصحابة رضوان الله عليهم على قتالهم، وقاتلهم علي بن أبي طالب وجمع من الصحابة. وكان عبدالله بن عمر يرى أن قتال الحرورية حقا واجبا على المسلمين (6) . لذلك أراد رضي الله عنه أن يقاتل نجدة الحروري حين أتى المدينة يغير على ذراريهم، فقيل له: إن الناس لا يبايعونك على هذا، فتركه (7) . وقال رضي الله عنه: “ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، وألا أكون قاتلت هذه الفئة الباغية التي حلت بنا” (8) .
    ويقول معاوية بن قرة (9) : “خرج محكم في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليه بالسيف رهط من أصحاب رسول الله منهم عائذ بن عمر (10) (11) .
    ويقول الأزرق بن قيس (12) : “كنا بالأهواز نقاتل الخوارج وفينا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه” (13) .
    وكذلك قاتلهم معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة (14) . ولما عزم علي بن أبي طالب على قتال الخوارج وأراد السير إليهم بين للمسلمين مبررات قتالهم، وأعلمهم بحكم هذا القتال ووجوبه، وبشرهم بالأجر الجزيل لمن يقاتل الخوارج كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)) (15) ، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام (16) وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله.
    يقول زيد بن وهب الجهني (17) ، وكان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه لقتال الخوارج: مررنا على قنطرة (18) . فلما التقيا وعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم (19) ، وسلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم (20) . قال: وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: (التمسوا منهم المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروه، فوجدوه مما يلي الأرض. فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله… الحديث) (21) .
    فالصحابة رضي الله عنهم بينوا للناس مبررات قتالهم للخوارج، وشجعوهم على ذلك، وبينوا الأجر العظيم في قتالهم. بل إن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما كان يجزل العطايا من الأموال لمن يقاتلهم (22) .
    أما عن سنة الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم الخوارج فتتضح من خلال ما فعله علي رضي الله عنه والصحابة معه حينما قاتلوهم في النهروان، ويمكن تلخيص شيء منها في الآتي:
    1- إن الخوارج لا يبدءون بقتال، ولا يعتدى عليهم بالقتل ما داموا فقط يرون رأي الخوارج، ولا يقاتلون حتى يقتلوا المسلمين أو يقطعوا السبيل حينها يجب على ولي الأمر ردعهم وقتالهم (23) .
    2- يجب إقامة الحجة عليهم، وتقديم النصح لهم، ووعظهم قبل بدئهم بالقتال (24) .
    قال الطبري: “لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق، والإعذار إليهم” (25) .
    3- إعطاء الأمان لمن يستسلم ويرجع عن باطله وضلاله، ولم يتعرض لقتل المسلمين.
    4- لا يجهز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم – إلا إن كان فارا يتقوى – ولا يسبى منهم سبي، إذ لم يعاملهم علي معاملة الكفار المرتدين، ولم يعاملهم معاملة أهل البغي كأهل الجمل وصفين، بل جعله

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