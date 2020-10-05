سفير ألمانيا: الإتجار بالبشر قبالة السواحل الليبية لايزال تحت المراقبة

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” أن الإتجار بالبشر قبالة السواحل الليبية لايزال تحت المراقبة.

وقال السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” “لا يزال الإتجار بالبشر قبالة السواحل الليبية تحت المراقبة حيث تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار رقم 2546 الذي يسمح للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن والعمل ضد المتاجرين بالبشر”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماعفي 2 أكتوبر الجاري القرار رقم 2546 حول ليبيا، الذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الإتجار بالبشر.