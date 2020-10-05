بالصور.. آثار انفجار مخزن ذخيرة في جنزور

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لانفجار مخزن الذخيرة الذي وقع صباح اليوم الإثنين في مدينة جنزور.

وأظهرت الصور بعض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في المنطقة.

يذكر أن مصادر محلية أوضحت أن المخزن يتبع كتيبة «فرسان جنزور»، التي أرجعت سبب الحادث إلى انفجار «مخلفات حرب» جراء «ماس كهربائي».

واستغرب معلقون على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية وجود مخزن للذخيرة قرب أحياء سكنية، وحدوث ماس كهربائي، في وقت تعاني فيه المنطقة وغيرها انقطاعًا طويلًا ومستمرًّا للتيار الكهربائي.

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