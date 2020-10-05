وزارة الصحة بالحكومة الليبية تطالب بتطبيق نظام ومعايير الجودة بالمرافق الصحية

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الليبية مديري المستشفيات العامة والقروية والخدمات الصحية في البلديات، بتطبيق نظام ومعايير الجودة بالمرافق الصحية، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

ووجه مدير إدارة الجودة وسلامة المريض محمد الجراري، مكاتب الجودة إلى تقديم الخطط والبرامج الكفيلة بمجابهة الوباء، مشيرا إلى ضرورة تقديم كافة البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها داخل المرافق الصحية، لمتابعتها والقيام بالزيارات الميدانية للاطلاع على تنفيذها.

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