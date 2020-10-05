وزير الخارجية الألمانية: يجب وضع حد لتدفق الأسلحة المستمر إلى ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا سيظل مسألة أساسية في حل النزاع في ليبيا.

وأضاف ماس خلال مقابلة مع موقع العربي الجديد الممول قطرياً، أنهم إن لم يضعوا حدا للتدفق المستمر للأسلحة والمعدات والأفراد العسكريين فلن يكون هناك حافز لأطراف النزاع للكف عن سلوكهم الذي يؤدي إلى الدمار.

وأوضح وزير الخارجية الألماني أن محادثات القائمة بين الأطراف الليبية تؤكد أن السلام ممكن في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مطالب الليبيين بوقف الحرب وإعادة الإعمار عبر مسار مؤتمر برلين.

وأعلنت، أواخر الشهر الماضي، الأمم المتحدة وألمانيا استضافتهما اجتماعا وزاريا امتدادا لبرلين اليوم الإثنين، في إطار الجهود المبذولة لضمان الوفاء بالالتزامات التي جرى التعهد بها خلال ذلك المؤتمر بشأن ليبيا في شهر يناير الماضي.

ويشارك في الاجتماع “رفيع المستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلين كبارا عن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية الرئيسية التي شاركت في مؤتمر برلين، إضافة إلى ممثلين عن الدول المجاورة لليبيا”، وفق جان العلم.