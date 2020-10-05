الصحة العالمية تحذر من زيادة أعداد إصابات كورونا بليبيا

حذرن منظمة الصحة العالمية من أن ليبيا تصنف حاليا كواحدة من سبع دول في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تشهد زيادة مطردة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا.

شككت منظمة الصحة العالمية في مصداقية أعداد حالات الوفاة المعلنة في ليبيا جراء فيروس كورونا بحسب وكالة نوفا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الأخير الذي يغطي النصف الثاني من شهر سبتمبر المنصرم، عن أعداد كبيرة من الحالات الإصابة المؤكدة بالوباء في مختلف المدن الليبية التي تتصدرها طرابلس تليها مصراتة وجنزور وزليتن وبنغازي، وقد لاحظت المنظمة أن بلدية جنزور سجلت أعلى زيادة في عدد الإصابات.

وبسبب عدم وجود نظام مراقبة للوفيات في ليبيا، لفتت المنظمة في تقريرها إلى احتمال أن يكون المعدل أكبر، إذ أن عدد الوفيات المعن 551 حالة، يشمل فقط مرضى كوفيد 19 المؤكدين الذين لديهم تقارير لدى المرافق الصحية، أما العدد الحقيقي للوفيات من الإصابات غير المشخصة في البلديات فيعد غير معروف.