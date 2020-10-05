الترجمان: ميليشيات طرابلس تتصارع لتتواجد بشكل دائم في المشهد السياسي والعسكري الليبي

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إنّ الصدامات بين الميليشيات المُسلّحة في طرابلس لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أنها ليست بجديدة.

الترجمان وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أوضح أنّ هذه الميليشيات تتصارع لفرض سيطرتها على مناطق داخل طرابلس، ولتوجد بشكل دائم في المشهد السياسي والعسكري الليبي، وبالتالي لا بدَّ أن نسمع كلَّ فترة عن قتال لأسباب عديدة.

وأشار الترجمان إلى غلق أهالي تاجوراء الجمعة الماضية لشوارع المنطقة بسواتر ترابية وسواتر من الحجارة والإطارات، في احتجاج كبير لهذه المنطقة على ما يدور من صراعات ومن قتال، وعلى بعض التجاوزات في حقّ منطقة تاجوراء.

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