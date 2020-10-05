إنطلاق مشاورات «بوزنيقة» بجلسة مغلقة بين وفدي «النواب» و«الدولة»

انطلقت الإثنين، أولى الجلسات المغلقة من الحوار الليبي بين وفدي مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب، بمدينة بوزنيقة المغربية.

وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية، أن الجلسة انطلقت بشكل مغلق بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعيدا عن أعين الصحافة.

وقال عضو بـ”مجلس الدولة” الاستشاري، للوكالة التركية، فضل عدم نشر اسمه، إن “هناك تقدم إيجابي للحوار في مدينة بوزنيقة المغربية”.

وتوقع عضو المجلس، أن تنطلق جلسة حوار علنية بين الوفدين عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ.).

والسبت، قال وفدا “المجلسين: إن الحوار الجاري بالمغرب يتم في أجواء تسودها “روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من اتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات”.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر، عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثاني للجولة الثانية من الحوار الليبي.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.