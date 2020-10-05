نفاد مواد تشغيل جهاز البي سي آر في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بأجدابيا نفاد مواد تشغيل جهاز البي سي آر الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، بالمختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في المدينة .

وناشدت اللجنة في بيان لها الجهات المسؤولة والقادرة على توفير مشغلات المختبر المرجعي للمدينة بأسرع وقت ممكن، مبينة أن هذا الأمر يترتب عليه تراكم الحالات اليومية غير المكتشفة.

وأضافت اللجنة أن المعدل اليومي لحالات الاشتباه المكتشفة بتحليل الدم تفوق 100 حالة يوميا، ولا يتم التأكد منها إلا بتحليل البي سي آر.

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