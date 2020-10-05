“عقيلة صالح” يستقبل عدداً من الشباب وممثلي المرأة في بنغازي

عقد رئيس مجلس النواب عدد من اللقاءات بمكتبه بمدينة القبة اليوم الأحد ، حيث بحث مع عدد من الحقوقيات والاكاديميات دور المرأة في كافة مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية حيث أكد فخامته على أهمية مشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل مثنياً على دور المرأة الداعم لبناء دولة المؤسسات والقانون ، فيما أكدن الحاضرات على دعمهن لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية مثنيات على الجهود الجبارة التي يبذلها خلال هذه الفترة معبرات عن دعمهن للحل السياسي وتحقيق السلام .

كما بحث رئيس مجلس النواب مع عدد من شباب مناطق بنغازي الكبرى تطورات الأوضاع في البلاد والمشاكل التي تعانيها عدد من مناطق بنغازي الكبرى، حيث أكد على أهمية دور الشباب وبضرورةمشاركتهم الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة وضخ دماء جديدة من الشباب للنهوض بالوطن ، فيما أكد شباب مناطق بنغازي الكبرى عن دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

كما بحث عقيلة صالح مع عدد من أعيان العواقير الأوضاع في البلاد ، حيث أكد الحاضرون على تقديرهم ودعمهم لجهود رئيس مجلس النواب للوصول إلى حل سياسي ينهي حال الانقسام والتشظي في البلاد وما يعانيه المواطن من ظروف صعبة انعكست على حياته اليومية.