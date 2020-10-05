وليامز تدعو للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار بليبيا

دعت المبعوث الأممي إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتحقيق حل سياسي بالبلاد.

وأضافت وليامز في كلمة لها عبر تقنية الفيديو في نهاية مباحثات بوزنيقة بالمغرب أن بياني رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن وقف القتال ورفع الحصار النفطي واجتماعات المغرب ولقاء سويسرا جميعهم ساهموا في خلق الفرصة لإعادة إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعت وليامز جميع الليبيين لمواصلة العمل لدعم وقف اطلاق النار ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار مطالبة الجميع بالمشاركة في ملتقى الحوار الليبي مؤكدة أنها تتوقع أن تنطلق اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 في سويسرا قريبا.