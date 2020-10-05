نفاد مشغلات جهاز الكشف عن كورونا في إجدابيا

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في إجدابيا، اليوم الإثنين، نفاد مواد تشغيل جهاز الـ “بي سي آر” الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، بالمختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في المدينة.

وطلبت اللجنة، الجهات المسؤولة والقادرة على توفير مشغلات المختبر المرجعي للمدينة بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن هذا الأمر يترتب عليه تراكم الحالات اليومية غير المكتشفة.

وأشارت اللجنة، إلى أن المعدل اليومي لحالات الاشتباه المكتشفة بتحليل الدم تفوق 100 حالة يوميا، ولا يتم التأكد منها إلا بتحليل الـ “بي سي آر”.

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