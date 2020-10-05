أكد نائب رئيس مجلس الدولة فوزي العقاب الوصول لتفاهمات جوهرية حول معايير اختيار المناصب السيادية في ليبيا

وأعرب وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في ختام الجولة الثانية من مباحثات وفدي مجلسي النواب والدولة عن أمله في التوقيع على مخرجات بوزنيقة بين الأطراف الليبية قريبا مؤكدا أن الحوار الليبي – الليبي سابقة إيجابية يمكن الاعتماد عليها لحل الأزمة

وأضاف بوريطة في بوزنيقة أن المفاوضات جاءت في وقت صعب صحيا بسبب انتشار ومباء “كورونا” واجتماعيا أيضا ما يؤكد ضرورة الإسراع في تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي.

وأوضح بوريطة الأمل معقود على إنهاء أخر التفاصيل بشأن المادة 15 من الاتفاق السياسي.

وشدد على أن المغرب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة مؤكدا أن نجاح مفاوضات بوزنيقة جاء بفضل أطراف الحوار الليبي ودعم المجتمع الدولي.