عقيلة صالح يلتقي بشباب بنغازي الكبرى وحقوقيات وأكاديميات وأعيان العواقير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الأحد، عدد من اللقاءات المنفصلة بمكتبه في مدينة القبة مع شباب من مدينة بنغازي الكبرى وعدد من الحقوقيات والأكاديميات وأعيان من قبيلة العواقير.

وأكد صالح، خلال لقائه مع الحقوقيات والأكاديميات، على دور المرأة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أهمية مشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل، وثمن دور المرأة الداعم لبناء دولة المؤسسات والقانون.

في حين، أكدت الحقوقيات والأكاديميات على دعمهن لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، مثنيات على الجهود الجبارة التي يبذلها عقيلة صالح خلال هذه الفترة، معبرات عن دعمهن للحل السياسي وتحقيق السلام.

كما بحث صالح، مع عدد من شباب مناطق بنغازي الكبرى تطورات الأوضاع في البلاد والمشاكل التي تعانيها عدد من مناطق المدينة، مؤكدا على أهمية دور الشباب وضرورة مشاركتهم الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة وضخ دماء جديدة من الشباب للنهوض بالوطن، وفق قوله.

من جانبه، أكد شباب مناطق بنغازي الكبرى على دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، بحسب ما نشر المجلس على موقعه الرسمي.

وفي لقاء آخر، بحث عقيلة صالح مع عدد من أعيان قبيلة العواقير الأوضاع في البلاد، حيث أكد الأعيان على تقديرهم ودعمهم لجهود صالح للوصول إلى حل سياسي ينهي حال الانقسام والتشظي في البلاد وما يعانيه المواطن من ظروف صعبة انعكست على حياته اليومية.

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