وزير الصحة يعقد اجتماعا مع مديري المرافق الصحية  

اطلع وزير الصحة سعد عقوب، على أداء المرافق الصحية وخطة الوزارة للعام القادم في مجال التدريب، وذلك خلال اجتماع موسع ضم أكثر من 150 من مديري المرافق الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية بالبلديات.

واستعرض الحاضرون الملاك الوظيفي وآلية تدوير الأدوية والمعدات الطبية بين المستشفيات التعليمية، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع المستشفيات، كما ناقشوا ميزانية المرافق الصحية للعامين الحالي والقادم، وآلية صرف بند التحسين والتطوير للخدمات الصحية، والعقبات التي تعيق عمل المنشآت الطبية.

حيث أكد عقوب أن هذا الاجتماع يهدف إلى ضبط وتنظيم سير عمل قطاع الصحة، ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها .

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